Aspettando COD Warzone 2.0: come creare il video con le statistiche del primo capitolo

Anche voi state per dire addio al primo Warzone in vista dell'arrivo di Call of Duty Warzone 2.0? Sappiate allora che Activision permette di generare un video riepilogativo della vostra carriera nel battle royale gratuito per PC e console.

Per celebrare l'imminente arrivo del nuovo capitolo dello sparatutto online, il colosso dell'industria videoludica ha voluto creare un portale attraverso il quale i giocatori possono creare un breve filmato in cui vengono mostrate le informazioni più importanti relative alla loro permanenza in quel di Verdansk, Caldera, Fortune Island e Rebirth Island. Per creare il video, della durata di circa due minuti, non occorre fare altro che visitare il sito ufficiale intitolato MyWarzoneLegacy: una volta sul portale, vi verrà chiesto di inserire il vostro identificativo di Call of Duty per procedere con la realizzazione automatica del contenuto. Sappiate che non basta digitare il nickname, poiché occorre inserire l'ID Activision completo, ovvero il nickname seguito dal codice identificativo unico del vostro account, il quale può essere visualizzato nella sezione dei dati personali sul sito ufficiale di Call of Duty.

Una volta inserito l'ID, verrete condotti ad una nuova schermata in cui vi è la possibilità di visualizzare il filmato e condividerlo sui vari social network. Chi vuole può anche cliccare sul tasto download per scaricare il file multimediale e caricarlo su YouTube o, più semplicemente, conservarlo sul proprio PC.

Avete già dato un'occhiata al leak del notevole peso del preload di Call of Duty Warzone 2.0? Sulle nostre pagine potete trovare anche tutti i dettagli relativi ai contenuti della Stagione 1 di Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2, il cui debutto è fissato al prossimo 16 novembre 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC?