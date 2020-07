Aspettando Crash Bandicoot 4: le cinque cose da sapere su It's About Time!

Anticipato da rumor e da una serie di indizi pubblicati dal team di sviluppo, il nuovo Crash Bandicoot si è dimostrato essere realtà nel corso del mese di giugno, quanto Toys For Bob ha ufficialmente presentato Crash Bandicoot 4: It's About Time.

L'annuncio ha generato parecchio entusiasmo tra gli appassionati, che conservano nel cuore un nostalgico ricordo delle avventure vissute in compagnia di quella che è a tutti gli effetti un'icona videoludica. Per ingannare l'attesa che ci separa dalla pubblicazione del gioco e per aiutarvi a prepararvi al meglio al debutto di Crash Bandicoot 4: It's About Time, la Redazione di Everyeye ha stilato una lista delle cinque informazioni essenziali legate al titolo firmato Toys For Bob. Spaziando tra elementi di trama e di gameply, abbiamo confezionato un video interamente dedicato alla produzione Activision. Per tutti i dettagli, vi lasciamo alla visione del filmato: potete trovarlo direttamente in apertura a questa news, oppure, come ormai da tradizione, sul Canale YouTube di Everyeye. Vi auguriamo una buona visione!

In chiusura, rammentiamo che Crash Bandicoot: It's About Time è atteso su PlayStation 4 e Xbox One a partire dal prossimo 2 ottobre 2020. Siete ansiosi di poter tornare a vestire i panni del bizzarro ed agile marsupiale arancione?