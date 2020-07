Aspettando Cyberpunk 2077: 5 giochi da non perdere, tra luci al neon e distopie

L'ultimo posticipo di Cyberpunk 2077 ha purtroppo allontanato di qualche mese il momento in cui il pubblico potrà finalmente impugnare il controller e immergersi nell'universo videoludico creato da CD Projekt RED.

Dopo aver potuto dare uno sguardo alle meraviglie promesse da Night City, l'attesa potrebbe rivelarsi ancora più ardua da sopportare, ma la Redazione di Everyeye ha qualche consiglio su come ingannare il tempo. Ben prima dell'avvento del GDR plasmato dalla software house polacca, infatti, il mondo dei videogiochi non aveva certamente perso l'occasione per offrire una propria personale declinazione dell'immaginario cyberpunk, scolpito con incontestabile potenza espressiva tra i riflessi delle luci al neon, androidi sempre più simili agli esseri umani e scenari distopici.

Abbiamo dunque compiuto un intrigante viaggio in questo vasto sottobosco di produzioni videoludiche, selezionando cinque produzioni che potrebbero aiutare a calarvi nella giusta atmosfera in attesa di Cyberpunk 2077. Diversi i consigli proposti, che spaziano da Observer sino a Blade Runner: per scoprirle tutte, vi lasciamo alla visione di un video interamente dedicato. Come sempre, lo trovate sia in apertura a questa news sia sul Canale YouTube di Everyeye.



Se i videogiochi non dovessero essere sufficienti a placare la vostra sete di cyberpunk, vi ricordiamo che il nostro Alessandro Bruni ha stilato anche una lista di romanzi da leggere aspettando Cyberpunk 2077.