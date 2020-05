Aspettando Cyberpunk 2077: tutti i filmati e le info in un unico video

Prosegue con successo la nostra rubrica che prende il nome di Most Wanted e nell'episodio andato in onda questo pomeriggio sul canale Twitch di Everyeye è stato proprio Cyberpunk 2077 il protagonista assoluto.

Nel corso della diretta, della durata di quasi due ore, abbiamo infatti ripercorso l'intera storia dell'attesissimo titolo targato CD Projekt RED sin dal primo trailer d'annuncio, per poi procedere alla visione di tutti i filmati di gameplay e al recap delle numerose informazioni diffuse nel corso dei mesi, come quelle sui doppiatori ufficiali italiani. Se vi siete persi per qualche motivo questa interessante diretta, vi invitiamo quindi a dare un'occhiata al filmato allegato alla notizia, ovvero alla replica dell'ultima puntata di Most Wanted.

