Aspettando DBZ Kakarot: la storia dei giochi di Dragon Ball oltre i picchiaduro

Pur vero che le trasposizioni videoludiche dell'arcinoto manga ideato da Akira Toriyama rientrano in gran parte nella categoria dei picchiaduro, non sono mancati nel corso degli anni i giochi di Dragon Ball che hanno abbracciato differenti generi del nostro medium.

In attesa che Bandai Namco Entertainment e CyberConnect2 siano pronti a lanciare il prossimo anno l'atteso Dragon Ball Z Kakarot, riscopriamo insieme le avventure più interessanti ispirate alle avventure di Goku e compagni. Da Dragon Ball Z: The Legacy of Goku per Game Boy Advance, passando per Dragon Ball Revenge of King Piccolo pubblicato su Wii U, fino ad arrivare all'MMORPG Dragon Ball Online, il video speciale che trovate in apertura ci accompagna in una digressione storica sui migliori giochi del franchise.

Dragon Ball Z Kakarot, presentato sin da subito in qualità di action-RPG, sembra avere il potenziale per diventare un illustre esponente della saga, capace di trainare il nome della serie oltre i confini del genere picchiaduro. Il titolo di CyberConnect2 sarà pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One nei primi mesi del 2020.