Aspettando Dead Island 2: riscopriamo le origini della serie Deep Silver

C'è attesa e curiosità nei confronti di Dead Island 2, il nuovo episodio della serie a base di zombie prodotta da Deep Silver che si prepara a fare il suo esordio dopo uno sviluppo lungo e travagliato.

Anche se Dead Island 2 è stato rinviato, mancano comunque pochi mesi prima di dare vita ad una nuova carneficina di zombie attraverso le strade di Hell-A: a partire dal 28 aprile 2023, infatti, il titolo sviluppato da Dambuster Studios sarà disponibile su PC e console PlayStation e Xbox. Per ingannare l'attesa può essere però una buona idea tornare alle origini del franchise, riscoprendo la natura del temibile virus che ha sconvolto l'isola di Banoi.

Il nostro speciale sulla serie di Dead Island, e relativo videospeciale che trovate in cima a questa notizia, soddisferanno tutte le vostre curiosità sulla serie, a partire da quell'ormai iconico trailer del primo Dead Island, pubblicato nel 2011 qualche mese prima dell'esordio sul mercato, che si apriva con il volto di una bambina senza vita per poi lasciare spazio ad uno struggente riavvolgimento degli eventi con una musica malinconica in sottofondo. Un trailer stupendo che, tuttavia, non aveva molto da spartire con il gioco vero e proprio, che puntava su atmosfere diverse.

In ogni caso l'originale Dead Island si rivelò un successo, e l'annuncio di un seguito era praticamente scontato. Dead Island 2 venne mostrato per la prima volta nel 2014 con un filmato dai toni scanzonati ed esilaranti, ma con sangue, violenza e morti viventi sullo sfondo, a ricordarci che il pericolo è sempre dietro l'angolo. Da quel momento si perderanno le tracce dell'opera per moltissimi anni, tra cambi di sviluppatori ed intoppi nel lavori. Ed ora, a distanza di quasi 10 anni dal reveal originale, Dead Island 2 sta per arrivare.