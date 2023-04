Death Stranding 2: avatar gratis per PS5 e PS4 con un codice, ecco come scaricarli

Proseguono le registrazioni dei dialoghi di Death Stranding 2, mentre i giocatori attendono notizie sul prossimo ritorno in scena di Sam Porter Bridges su PlayStation 5.

Avara di aggiornamenti, Kojima Productions propone però alla community la possibilità di riscattare un simpatico contenuto gratuito. Per un periodo di tempo limitato, gli utenti PlayStation 4 e PlayStation 5 possono infatti scaricare un set di avatar ispirati proprio a Death Stranding 2. Le immagini raffigurano la misteriosa versione "mostruosa" del pod che contiene i BB, come potete verificare dall'anteprima disponibile in calce a questa news.

Per aggiudicarsi gratis il set di avatar dedicati a Death Stranding 2, è sufficiente riscattare il contenuto su PlayStation Store, sfruttando il seguente codice:

EHNA - 6MNB - PGL5

Una volta riscattati, gli avatar resteranno associati all'account autore del download, che potrà personalizzare il proprio profilo con un po' di inquietudine made in. Nel frattempo, non resta altro da fare che sperare chedecida di palesarsi alo al prossimo eventoper presentare le novità che attendono nel sequel in sviluppo per PlayStation 5. Con Elle Fanning tra le protagoniste di Death Stranding 2 , l'avventura accoglierà un cast composto da graditi ritorni e volti inediti per l'IP.