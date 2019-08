Aspettando Death Stranding alla Gamescom: il gioco si mostra in due nuove immagini

Nell'attesa di scoprire ulteriori informazioni sul gioco, Hideo Kojima stuzzica la curiosità dei videogiocatori pubblicando due nuove immagini di Death Stranding, all'interno delle quali possiamo ammirare due diverse ambientazioni.

Tramite il proprio account Twitter giapponese ufficiale, il noto autore videoludico ha infatti reso disponibili due scatti off-screen che immortalano la produzione targata Kojima Productions. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, entrambe le immagini hanno per protagonista il personaggio di Sam, interpretato dall'attore Norman Reedus. L'ambiente circostante muta tuttavia notevolmente da uno scatto all'altro. Nel primo, il panorama si presenta come desolato, caratterizzato da un terreno arido ed inospitale. Il secondo immortala invece un ambiente decisamente più ricco di vita, con Sam adagiato nell'erba alta ed un albero che trova spazio nell'inquadratura. Ad ora, non sono disponibili informazioni precise sulla varietà di ambientazioni che potremo esplorare nel gioco: che cosa vi aspettate di incontrare all'interno di Death Stranding?



Nuove informazioni sulla produzione potrebbero tuttavia giungere molto presto: Kojima Productions ha infatti confermato la presenza di Death Stranding alla Gamescom 2019, con il gioco ospite dello show di apertura della fiera videoludica. Nel frattempo, nulla ci vieta di viaggiare con la fantasia e provare ad immaginare cosa ha in serbo questo atteso progetto: a tal proposito, sulle pagine di Everyeye potete trovare uno speciale dedicato al multiplayer in Death Stranding, all'interno del quale il nostro Alessandro Bruni condivide alcune ipotesi e speculazioni sull'argomento.