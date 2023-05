Aspettando Diablo 4: in arrivo un evento per l'anniversario di Diablo Immortal

Ci avviciniamo sempre di più al primo anniversario di Diablo Immortal, il free to play di Activision Blizzard che è arrivato su PC e mobile lo scorso giugno 2022. Per celebrare questo evento, gli sviluppatori hanno deciso di dedicargli un intero aggiornamento, nel quale vi sono anche contenuti a tema Diablo 4.

Il prossimo 2 giugno 2023, che è anche lo stesso giorno in cui avrà il via l'Early Access di Diablo 4, Blizzard pubblicherà una nuova stagione di Diablo Immortal che segnerà l'inizio dei festeggiamenti. Oltre ai già citati contenuti ispirati a Lilith e che saranno disponibili immediatamente per tutti i giocatori del free to play, nel corso delle settimane successive arriveranno anche novità di rilievo. A metà giugno si potrà iniziare ad esplorare una nuova area della mappa chiamata Culla degli Antichi: qui si potranno affrontare missioni aggiuntive della campagna, un evento PvP e nemici mai visti prima nell'action RPG. A luglio arriverà poi un'altra importante aggiunta, visto che gli sviluppatori promettono l'introduzione di una nuova classe giocabile, la cui identità è ancora avvolta nel mistero.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la recensione di Diablo Immortal.