Aspettando Diablo 4 e Overwatch 2: in arrivo la BlizzCon in versione digitale

Come ormai noto, l'emergenza sanitaria internazionale legata all'epidemia di Coronavirus ha costretto al rinvio o alla cancellazione di molti eventi di grande portata, incluse manifestazioni videoludiche.

Tra tutte, in un anno che segnerà il passaggio alla prossima generazione di console, ha svettato in particolar modo la cancellazione dell'E3 2020, ma non si tratta dell'unico caso. Anche Blizzard ha scelto di modificare i propri piani tradizionali, con l'annuncio che la BlizzCon 2020 non avrà luogo come di consueto. L'evento, tuttavia, non è stato totalmente cancellato.

Nel presentare gli ultimi risultati finanziari della compagnia, J. Allen Brack, Presidente di Blizzard Entertainment, ha infatti confermato che è stato scelto di intraprendere la strada del digitale. La BlizzCon si sposta dunque nell'etere, così come già accaduto per gli ultimi eventi Sony e Microsoft. "Prevediamo di canalizzare lo spirito della BlizzCon in un evento digitale all'inizio del prossimo anno. - ha dichiarato il dirigente - Siamo veramente fortunati ad avere una community appassionato e coinvolta che attende con impazienza ciò che creiamo e sul quale lavoriamo. E noi siamo impazienti di condividere ciò su cui i team hanno lavorato per questo evento".



Al momento, nessuna data precisa è stata annunciata, ma resta confermata la finestra di inizio 2021. Tra le produzioni Blizzard sul quale il pubblico attende nuovi dettagli, possiamo citare Diablo 4 oppure Overwatch 2, entrambi privi di una data di uscita.