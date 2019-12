Aspettando Diablo 4: ripercorriamo in un video la storia di Lilith

Attesissimo e fortemente bramato dalla community legata alla serie Blizzars, Diablo IV è stato infine annunciato ufficialmente dal palco della BlizzCon 2019.

Lo spettacolare trailer che ha svelato l'esistenza della produzione ha entusiasmato i fan, anche grazie al ritorno di uno dei villain più carismatici della saga. Direttamente dalle ceneri di Diablo II, la figlia del Signore dell'Odio sembra infatti destinata a rivestire un ruolo di primaria importanza all'interno di Diablo IV. Riportata alla vita da un misterioso rituale, Lilith è ormai pronta ad un secondo esordio.



In attesa di scoprire nuovi dettagli sulle minacce cui i giocatori dovranno far fronte nel titolo Blizzard, la redazione di Everyeye ha deciso di accompagnarvi alla scoperta delle origini di questo carismatico villain. Dall'assalto della Fortezza del Pandemonio alla creazione di Sanctuary, ripercorriamo dunque in un video dedicato le vicende che hanno vista protagonista la potente figlia di Mephisto. Come da tradizione, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo dunque una buona visione!



In chiusura, vi segnaliamo inoltre un ricco provato di Diablo IV, a cura del nostro Tommaso "Todd" Montagnoli, che ha potuto dare un primo sguardo alla nuova produzione targata Blizzard proprio in occasione dell'edizione 2019 della BlizzCon.