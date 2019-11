Aspettando Diablo 4: la Stagione 19 di Diablo 3 inizia a breve, tutti i dettagli

All'uscita di Diablo 4 manca ancora un bel po' di tempo: per fortuna, Blizzard Entertainment continua ad aggiornare regolarmente il terzo capitolo della serie, che il 22 novembre darà il benvenuto alla Stagione 19, anche chiamata Stagione dell'Eterno Conflitto, che trae ispirazione dalla guerra tra Paradiso Celeste e Inferi Fiammeggianti.

Durante la stagione tutti i giocatori otterranno il beneficio Pandemonio. Per ogni accumulo, è previsto un piccolo bonus a velocità di movimento e danni, fino a un massimo del 50% per la velocità e del 100% per i danni (1.000 accumuli). Inoltre, raggiungere alcune serie di uccisioni attiverà un effetto speciale che contribuisce al caos sul campo di battaglia.

15 uccisioni: Polli Esplosivi cercano ed eliminano i nemici

30 uccisioni: una Nova Gelida congela i nemici

50 uccisioni: Cadaveri piovono dal cielo

100 uccisioni: scatena cinque Tornado d'Energia

150 uccisioni: crea Geyser Oscuri sotto ai nemici

200 uccisioni: Forzieri piovono dal cielo

300 uccisioni: un anello di fuoco circonda ogni cosa

400 uccisioni: fa piovere Meteore dal cielo

500 uccisioni: evoca sul campo di battaglia degli Angeli alleati

1.000 uccisioni: ???

Blizzard ha anche colto l'occasione per intervenire sul beneficio Trinità: con la meccanica della serie di uccisioni, si è assicurata che il beneficio segua sempre il giocatore senza costringerlo a riposizionarsi. Tra i premi, oltre ad oggetti resi disponibili per la prima volta nella Stagione 7, ci saranno ben due ricompense avanzate destinate a chi completa l'intero percorso stagionale, ovvero la cornice ritratto del Valore e la mascotte Goblin predone angelico. Tornano, inoltre, le conquiste stagionali, tra le quali figurano Scattista e Velocista, che vi invitano a completare la campagna dall'Atto I all'Atto V al livello 70 in meno di un'ora, e Brivido caldo e Superuomo, che chiedono di raggiungere il grado 45 in un Varco Maggiore in solitario senza oggetti di completo.

A seguire, trovate invece i completi forniti dai Doni di Haedrig nella Stagione 19:

Barbaro: Collera delle Distese

Crociato: Lascito di Orlando

Cacciatore di demoni: Essenza Sconsacrata

Monaco: Vesti delle Mille Tempeste

Negromante: Ossa di Rathma

Sciamano: Egida della Zanna Infernale

Mago: Elementi di Tal Rasha

La Stagione dell'Eterno Conflitto prenderà il via alle ore 17:00 di venerdì 22 novembre su PC, e alle ore 02:00 di sabato 23 novembre su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo al sito ufficiale di Diablo.