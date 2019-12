Aspettando Dragon Ball Z Kakarot: guardiamo tutte le intro dei giochi di DB!

Noi di Everyeye siamo degli inguaribili nostalgici, soprattutto quando si tratta di Dragon Ball. In vista dell'uscita di Dragon Ball Z Kakarot, che si avvicina sempre di più, abbiamo ben pensato di raccogliere in un unico video tutte le sigle iniziali dei giochi ispirati alla serie Z del celebre anime creato di Akira Toriyama.

Siamo partiti con Ultimate Battle 22, picchiaduro uscito per la prima volta in Giappone nell'ormai lontano 1995, per poi arrivare all'intro di Dragon Ball Z Kakarot, un vero e proprio sogno per tutti i fan dell'anime. Nel mezzo ci sono Dragon Ball Z: The Legend, Final Bout, la trilogia dei Budokai e i due Budokai Tenkaichi, oltre ai più recenti Xenoverse 2 e FighterZ, per un totale di ben 26 filmati introduttivi. Trovate il nostro video in apertura di notizia, buona visione!

A quanti di quei titoli avete giocato nel corso della vostra carriera videoludica? Dragon Ball Z Kakarot, ricordiamo, verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC il 17 gennaio 2020. Nel caso non lo sapeste, abbiamo anche realizzato una versione alternativa dell'intro di Kakarot con What's My Destiny Dragon Ball, celebre sigla italiana cantata da Giorgio Vanni, e sottotitolato in italiano il nostalgico trailer live action di Dragon Ball Z Kakarot.