Aspettando Dragon's Dogma 2: fan afferma di aver giocato il primo capitolo per 15mila ore!

Le ultime anteprime di Dragon's Dogma 2 hanno contribuito ad alimentare l'entusiasmo della community per il prossimo GDR open world di Capcom. Eppure, c'è chi sostiene di essere un fervente appassionato della serie mostrando su Steam di aver trascorso la bellezza di 15.000 ore con il primo capitolo.

Dalla community di Reddit emerge infatti la recensione di un utente di Steam che riporta, appunto, un totale di ben 15.030 ore trascorse giocando a Dragon's Dogma. Ma è davvero possibile raggiungere un quantitativo così 'esagerato' di ore in un singolo videogioco?

Nel dibattito alimentato sui social da questo utente di Steam, in tanti sottolineano come sia tecnicamente possibile trascorrere così tante ore nell'universo fantasy di Dragon's Dogma, anche se si tratterebbe di un vero e proprio caso limite e senza precedenti.

Nei 4.073 giorni intercorsi dal lancio ufficiale dell'avventura ruolistica di Capcom alla pubblicazione di questa recensione utente, l'appassionato di Dragon's Dogma avrebbe dovuto giocare in media 6,5 ore al giorno (e senza alcuna pausa dal 2012 ad oggi!) per raggiungere le oltre 15.000 ore indicate dalla sua scheda su Steam. In linea puramente teorica, è perciò perfettamente possibile che dal 2012 ad oggi l'appassionato di Dragon's Dogma abbia passato più di 626 giorni all'interno della dimensione GDR ideata dal team al seguito di Ideaki Itsuno.

E voi, che cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi invitiamo a leggere questo approfondimento di Dragon's Dogma 2 tra tempi di sviluppo e addio a Xbox One e PS4.