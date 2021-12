Aspettando Dying Light 2: che cosa vuol dire il titolo del gioco Techland?

Dying Light è la serie videoludica a tema zombie creata da Techland, già autori di Dead Island. Il primo gioco ci metteva nei panni di Kyle Crane, con l'obiettivo di recuperare una speciale cura per l'epidemia che ha infestato la città di Harran. Il titolo del gioco potrebbe essere enigmatico per alcuni: che cosa vuol dire Dying Light?

Anche se apparentemente il nome dell'opera non ha riferimenti espliciti alla realtà zombie in cui ci troviamo, a differenza di Dead Island, in verità Dying Light coincide con alcuni elementi portanti dell'avventura, sia in termini di gameplay che di narrazione. Una delle frasi simbolo con cui venne presentato il gioco fu "good night and good luck", un augurio che, per quanto benevolo potesse sembrare, rimandava in realtà ai pericoli della notte.



Nel mondo di Dying Light, infatti, le ore notturne attirano allo scoperto le creature più pericolose e mutate dall'infezione, i Notturni, che di giorno risiedono nell'oscurità in palazzi diroccati o nei sotterranei della città. Ma il titolo potrebbe riguardare anche la condizione in cui si trovano rispettivamente Kyle Crane e Aiden Caldwell, costretti a combattere la malattia presente nei loro stessi corpi e quindi ad impedire che la 'luce' si spenga definitivamente.



Se siete ansiosi di giocare il nuovo gioco Techland, allora sappiate che Dying Light 2 è finalmente completo. Mentre per approfondire le vostre conoscenze sul gioco, non perdetevi tutto quello che c'è da sapere su Dying Light 2.