Aspettando Dying Light 2: Techland si trasferisce in un nuovo quartier generale

Dai canali social di Techland, i vertici della software house polacca ci informano di aver ultimato il delicato trasferimento in un nuovo, enorme complesso di uffici con vista sulla nextgen e, si spera, sull'uscita di Dying Light 2 dopo l'annuncio del rinvio a data destinarsi.

Le foto condivise con orgoglio dall'azienda europea ci mostrano l'ingresso, gli uffici e le aree comuni che ospiteranno gli sviluppatori, i programmatori, gli autori e i dirigenti di Techland. Come spesso avviene in questi casi, le reali motivazioni che hanno spinto i boss della compagnia polacca a trasferirsi in un nuovo quartier generale non sono state comunicate.

Sono però in molti, soprattutto su forum videoludici come quello di ResetEra, a guardare a questo cambio di sede come ad una mossa resa necessaria dalla riorganizzazione aziendale dovuta all'elevato numero di dipendenti (oltre 400).

Nella splendida cornice della nuova sede di Techland, gli sviluppatori di Dying Light 2 potranno perciò proseguire i lavori sull'ambizioso action horror a mondo aperto (così come sul suo enorme supporto post-lancio), e questo senza citare gli altri videogiochi non ancora annunciati su cui, con ogni probabilità, stanno già lavorando in previsione dell'arrivo di PS5 e Xbox Series X pianificato per Natale 2020.