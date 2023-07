Aspettando Elden Ring Shadow of the Erdtree: annunciata la Symphonic Adventure orchestrale

Nell'impaziente attesa per l'uscita di Elden Ring Shadow of the Erdtree, i Senzaluce si preparino a immergersi nelle atmosfere dell'Interregno con la Symphonic Adventure di Elden Ring.

Dopo l'ottimo successo dello spettacolo jazz A Night in the Lands Between di Elden Ring, il publisher giapponese e la sua divisione europea ci reimmergono nelle atmosfere del capolavoro open world di FromSoftware con dei concerti basati sull'innovativo sistema della Narrative Symphonic Experience realizzata in esclusiva da Overlook Events.

La Symphonic Adventure di Elden Ring proporrà due ore di musica sinfonica completamente sincronizzata con i momenti più iconici e rappresentativi vissuti dal Senzaluce. Il concerto, apprendiamo da Bandai Namco, "sarà eseguito da un'orchestra sinfonica completa e da un coro. nel pieno rispetto delle musiche originali del gioco: musicisti e cantanti sul palco interpretano le drammatiche ed epiche musiche di Elden Ring nella sua forma più pura, con un ampio numero di strumenti".

Nel corso del concerto verranno eseguite circa 50 composizioni diverse, adattate in lunghe suite musicali per 'estendere il perimetro sonoro' dei brani strumentali che hanno accompagnato ogni appassionato di Elden Ring nell'esplorazione delle aree più pericolose e suggestive dell'Interregno.

Il primo appuntamento con la Symphonic Adventure di Elden Ring è fissato per il 13 gennaio 2024 a Parigi: in calce alla notizia trovate il link al sito ufficiale di Bandai Namco, con tutte le informazioni e i dettagli per acquistare un biglietto. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il nostro approfondimento da Bloodborne a Elden Ring, le migliori ambientazioni dei Souls di FromSoftware.