Aspettando Elden Ring Shadow of the Erdtree: i fan danno il via ad una folle sfida

La data d'uscita di Elden Ring Shadow of the Erdtree non è ancora stata annunciata da parte di FromSoftware e, in attesa del reveal, alcuni appassionati hanno deciso di far partire una sfida alquanto bizzarra che si protrarrà fino al debutto della tanto attesa espansione.

Come testimoniano alcune clip pubblicate su Reddit, un gruppo di appassionati del soulslike ha deciso da un paio di giorni di dare il via ad una particolare sfida, la quale prevede di sconfiggere uno specifico boss quotidianamente fino all'arrivo del DLC. Ma non è finita qui, poiché chi ha deciso di aderire a questa buffa iniziativa che riguarda il possente Godfrey ha anche aggiunto una regola per rendere ogni singolo scontro con questo avversario sempre diverso: giorno dopo giorno, lo strumento di morte utilizzato per mandare al tappeto il boss deve essere diverso.

Considerato l'elevato numero di armi presenti nel titolo FromSoftware, è probabile che la sfida potrà continuare senza particolari problemi da qui all'uscita dell'espansione di Elden Ring, che dovrebbe arrivare entro la fine del 2024 su tutte le piattaforme sulle quali è disponibile il gioco.

In attesa di un annuncio a tema Elden Ring Shadow of the Erdtree, vi invitiamo a dare un'occhiata al nostro speciale dedicato ai soulslike da tenere d'occhio nel 2024.