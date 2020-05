Aspettando Elden Ring: la Top 5 dei migliori giochi FromSoftware, da Bloodborne a Sekiro

Dopo essersi presentato con un trailer tanto affascinante quanto misterioso, Elden Ring è sparito dai radar e nessuna nuova informazioni in merito alla produzione è giunta di recente né da Bandai Namco né da FromSoftware.

In spasmodica attesa di poter apprendere almeno qualche dettaglio quali sono stati i risultati dello sforzo congiunto di Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin, la Redazione di Everyeye ha scelto di cogliere l'occasione per compiere un piccolo viaggio a ritroso nel tempo. Abbiamo così passato in rassegna il curriculum vitae di FromSoftware, cercando di selezionare le opere migliori plasmate dalla software house giapponese.

I mondi virtuali, più o meno cupi, attraverso i quali il team ha condotto i videogiocatori nel corso della propria carriera sono stati spesso in grado di conquistarsi un posto speciale nei cuori degli appassionati. Innegabile inoltre l'influenza di Dark Souls nel panorama dell'industria di settore contemporanea: il titolo ha infatti generato una numerosa progenie di produzioni definite appunto "Souls-like". Stilare una Top 5 dei migliori titoli FromSoftware ci ha portati a spaziare dall'era di Demon's Souls al più recente Sekiro Shadows Die Twice: potete visionare il risultato della nostra selezione nel video disponibile in apertura a questa news, oppure sul Canale YouTube di Everyeye.

In chiusura, vi segnaliamo inoltre un interessante speciale dedicato alla possibile influenza della mitologia finlandese su Elden Ring, redatto dal nostro Carmine Capobianco.