Aspettando l'evento sui giochi PS5: una splendida fan art celebra le serie PlayStation

Il presidente dei PlayStation Worldwide Studios, Hermen Hulst, ha voluto ingannare l'attesa per l'evento sui giochi PS5 rendendo omaggio al talento di un appassionato che, sui social, ha condiviso una splendida fan art che celebra le serie PlayStation.

L'immagine trovate in cima e in calce alla notizia è stata realizzata dall'utente conosciuto su Twitter con il nickname di BlackThunder e ritrae tutti gli eroi delle saghe videoludiche più rappresentative della galassia PlayStation.

Nello scatto trovano spazio Kratos di God of War, Nathan Drake di Uncharted, Ellie di The Last of Us, Aloy di Horizon Zero Dawn, Sam Bridges di Death Stranding e tantissimi altri protagonisti delle serie più amate dalla community PlayStation.

Nel bozzetto fan made trova inevitabilmente spazio anche lo storico quartetto di icone che campeggiano sui tasti principali di tutte le console casalinghe e portatili del colosso tecnologico giapponese. Nel dare visibilità all'incredibile lavoro svolto da BlackThunder, Hulst ha commentato l'artwork augurando a tutti i fan PlayStation "una fantastica giornata", riferendosi ovviamente allo show digitale sui giochi PS5 che si terrà questa sera, giovedì 11 giugno, dalle ore 22:00 italiane, e al quale stiamo già dedicando una maratona a tema PS5 su Twitch.