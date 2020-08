Aspettando Fable su Xbox Series X: scopriamo il fantastico mondo della saga in video!

La community videoludica ne richiedeva il ritorno a gran voce da ormai alcuni anni, i vertici di Microsoft hanno deciso di acconsentire: Fable è pronto a fare ritorno su Xbox Series X.

Dopo una lunghissima serie di indiscrezioni, la calura dell'estate 2020 ha offerto la giusta cornice per una conferma ufficiale da parte di Playground Games si sta cimentando con l'amata IP. La costruzione di un universo fantasy e con il genere degli RPG è una novità per il team, il cui nome è legato sopratutto alla serie di Forza. La software house ha tuttavia scelto di cogliere la sfida e affiancare alla reinterpretazione del franchise di Forza Motorsport un ulteriore progetto next gen.



Al momento si hanno purtroppo ben poche informazioni sulla natura del prossimo Fable: per ingannare l'attesa che ci separa dal giorno in cui potremo calarci nel reame fatato dipinto dalla serie, la Redazione di Everyeye ha dunque deciso di compiere un tuffo nel passato. Esplorando le origini del Regno di Albion, il nostro Antonello "Kirito" Bello ha ripercorso l'evoluzione della serie, dando vita a un interessante mosaico volto a offrire le informazioni essenziali sulla trilogia che ha sancito il successo di Fable.



