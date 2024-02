Aspettando Fallout 5, Bethesda annuncia Fallout Special Anthology: in arrivo ad aprile!

L'utenza videoludica è in attesa di novità sull'avvicinamento di Fallout 5, di cui ha parlato Jez Corden nel 2023. Non vi sono ancora notizie ufficiali da Bethesda per il sequel di Fallout 4, ma il vuoto per l'attesa di un nuovo capitolo verrà presto colmato da una grande uscita: Bethesda ha ufficializzato la Fallout S.P.E.C.I.A.L Edition.

"Giusto in tempo per l'attesissima nuova serie di Fallout di Amazon Prime, stiamo per lanciare la Fallout S.P.E.C.I.A.L Edition", dichiara la software house con un comunicato stampa rilasciato presso il proprio sito. Come si evince dal nome stesso, l'edizione di cui sopra conterrà tutte le avventure realizzate dal team nel corso degli anni, le quali faranno quindi parte di un corposo pacchetto previsto per celebrare in grande stile l'arrivo della serie targata Amazon Prime. Gli albori della pluripremiata serie che ha fatto il suo esordio negli anni '90 sono pronti ad essere riscoperti grazie a questa nuova edizione, la quale giungerà tra non molto tempo.

Fallout S.P.E.C.I.A.L Edition uscirà l'11 aprile ed è già disponibile al preordine. Questa versione conterrà al suo interno sette arte collezionabili e una mini-nuke provvista di effetti sonori, oltre a tutti i capitoli della serie. Pronti a giocare nuovamente Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics, Fallout 3 GOTY, Fallout 4 GOTY e Fallout 76? Siete interessati alla nuova edizione volta a celebrare la storica serie videoludica di Bethesda? Mentre proviamo ad immaginare come sarà Fallout 5, è tempo di ripercorrere l'universo narrativo di Fallout.