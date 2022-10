Aspettando Fallout 5: Bethesda celebra i 25 anni della serie con sconti e prove gratis

Mentre cresce l'attesa dei fan di GDR Bethesda per il kolossal sci-fi Starfield, la sussidiaria degli Xbox Game Studios guarda in direzione della serie di Fallout per celebrare il venticinquesimo anniversario dal lancio del primo capitolo di questa ormai iconica IP post-apocalittica.

I festeggiamenti per i 25 anni di Fallout coinvolgeranno gli appassionati della serie con iniziative che si protrarranno per tutto il mese di ottobre. Le celebrazioni sono già partite con l'apertura del sito fallout25th.com, un portale che darà modo ai fan di scoprire quali attività a tema Fallout sono in programma ogni settimana.

A partire da oggi, lunedì 3 ottobre, ha ufficialmente inizio la settimana gratuita di Fallout 76, con una prova che darà accesso a tutti i contenuti del GDR open world a vocazione multiplayer. Dal 3 al 10 ottobre sarà inoltre possibile acquistare Fallout 76 a un prezzo fortemente scontato. Ma non è tutto.

Nel novero delle iniziative promosse da Bethesda per l'anniversario di Fallout rientrano anche gli sconti su PC e console per l'intero catalogo dei videogiochi della serie e un importante aggiornamento gratuito per Fallout Shelter che sarà disponibile da metà ottobre, con tante nuove missioni da svolgere e nuovi nemici da combattere per fronteggiare la minaccia aliene.

Nel programma stilato da Bethesda per il venticinquesimo anniversario della serie troviamo infine delle retrospettive sul passato e sul futuro di Fallout che saranno disponibili per tutto il mese di ottobre sul sito fallout25th.com, con interviste agli sviluppatori e approfondimenti sull'IP post-apocalittica. A chi ci segue, ricordiamo che Fallout 5 uscirà dopo The Elder Scrolls 6 e, ovviamente, dopo Starfield, il cui lancio è previsto nel 2023 su PC e Xbox Series X/S. Se volete saperne di più sul prossimo GDR sci-fi di Bethesda, qui trovate un approfondimento su Starfield tra metropoli, insediamenti e scenari alieni.