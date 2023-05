Aspettando Fallout 5: il co-creatore della serie spiega perché decise di abbandonarla

Dopo aver spiegato cosa sono veramente i Vault di Fallout, Tim Cain si riaffaccia sui social per motivare il suo addio dalla serie post-apocalittica che ha contribuito a plasmare.

Nel corso del suo ultimo podcast su YouTube, l'ex esponente di Interplay Entertainment ha ricordato il suo forte attaccamento alla serie e i problemi che, a suo dire, ha dovuto affrontare e che lo spinsero a lasciare la compagnia.

Cain spiega che il successo ottenuto dal capitolo originario di Fallout nell'ormai lontano 1997 superò ogni aspettativa dei dirigenti di Interplay, specie considerando che al tempo fu la stessa software house a occuparsi personalmente della produzione e della distribuzione del GDR. Il co-creatore di Fallout, quindi, rivela di aver dovuto lasciare la compagnia a causa di diverse 'criticità', la prima delle quali era rappresentata dall'inevitabile crunch a cui avrebbe dovuto obbligare il suo team per rispettare le scadenze del sequel, soprattutto in funzione del ruolo di maggiore responsabilità che gli sarebbe stato affidato.

Come spiega lo stesso Cain, però, lo strappo con Interplay non fu netto ma avvenne dopo un susseguirsi di dissidi con i vertici dell'azienda, un malumore che si acuì con l'esternalizzazione a sua insaputa della box art di Fallout 2 fino a esplodere una volta toccati gli aspetti meramente economici della collaborazione, come una riduzione non prevista del bonus distribuito da Interplay per 'incoraggiarlo a fare meglio la prossima volta'.

Tim Cain ricorda infine che il suo definitivo addio da Interplay provocò un vero e proprio esodo di sviluppatori, da qui le grandi differenze ludiche, narrative e contenutistiche tra il primo e il secondo capitolo della saga post-apocalittica. Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo ad ammirare il video di Bethesda con il racconto degli sviluppatori sulla nascita di Fallout per celebrare i 25 anni della serie.