Aspettando Fallout 5: cosa sono veramente i Vault?

Dopo aver provato a immaginare Fallout 5 tra Mad Max e New Orleans, ascoltiamo con estremo interesse le ultime dichiarazioni di Tim Cain: il co-creatore della saga di Fallout (insieme a Leonard Boyarski) spiega cosa sono veramente i Vault e quale fosse il loro scopo originario.

Nella nuova puntata del suo podcast su YouTube, Cain ripercorre le tappe fondamentali dello sviluppo del primo Fallout dato alla luce nell'ormai lontano 1997 per svelare, appunto, le 'vere origini' dei Vault, i leggendari bunker che imperlano le Zone Contaminate degli Stati Uniti post-apocalittici narrati dalla serie ruolistica.

"I Vault sono stati creati per qualcosa di più del 'semplice' ripopolamento della Terra. Durante le fasi iniziali della progettazione dei Vault, i capi dell'Enclave e i più alti livelli del Governo concordarono nel costruire un'astronave generazionale da lanciare verso le stelle vicine per colonizzarne i pianeti. Ma anche con la tecnologia a loro disposizione, basata quasi interamente sull'energia nucleare, ci sarebbe voluta comunque un'eternità. Fu a quel punto che intervenne il direttore della Vault-Tec, colse l'occasione a vantaggio della sua azienda e convinse il governo e l'Enclave a utilizzare questi bunker per testare le tecnologie che sarebbero servite alla costruzione di queste navi spaziali multi-generazionali".

Lo stesso Cain rimarca il concetto sostenendo come "ho sempre pensato che il bunker da cui nacque la Vault City di Fallout 2 fosse una sorta di centro di controllo. Era progettato per gestire ogni aspetto di questa ricerca per le arche spaziali generazionali, una struttura concepita per dare alla Vault-Tec un potere immenso. Agli occhi della Vault-Tec, d'altronde, non aveva alcun senso progettare delle simili strutture con il solo scopo di salvare la popolazione americana per farla vivere in un inferno post-apocalittico immerso in una zona morta radioattiva. Per questo i Vault sono quello che sembrano, ovvero delle strutture ipertecnologiche piene di esperimenti scientifici che potessero consentire agli USA di spedire gli esseri umani su altri pianeti per garantire la sopravvivenza della nostra specie in caso di un conflitto nucleare su scala globale".

