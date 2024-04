Aspettando Fallout 5: c'è lo zampino di Amazon sul boom di giocatori attivi

In base alle ultime rilevazioni di SteamDB, il numero di utenti attivi nei videogiochi della serie di Fallout è cresciuto enormemente nel corso degli ultimi giorni: il motivo è presto spiegato!

Non serve possedere chissà quali facoltà medianiche scaturite da una mutazione genetica post-nucleare per capire che dietro al boom di giocatori attivi dell'IP sci-fi di Bethesda si cela ovviamente l'interesse della community per la Serie TV di Fallout, la sorpresa dell'anno targata Amazon Prime Video.

Pur essendo ancora molto lontano dal picco storico di utenti attivi di Fallout 4, l'ultimo capitolo maggiore della saga post-apocalittica vanta attualmente una media di oltre 50.000 giocatori in contemporanea, ai quali vanno ad aggiungersi i 26.000 utenti giornalieri di Fallout 76, i 3.600 giocatori attivi di Fallout 3 e gli 11.000 utenti che esplorano la Zona Contaminata del Mojave di Fallout New Vegas. L'interesse riacceso per i videogiochi di Fallout che emerge dalle statistiche di Steam dovrebbe riflettersi anche nel numero di giocatori attivi su console PlayStation e Xbox, anche se non abbiamo dati in tal senso che ci consentano di confermare o smentire questa teoria.

Decisamente più definito è invece il perimetro tracciato da Bethesda Game Studios nel condividere tutte le informazioni sui contenuti e sulla data dell'Update Next Gen di Fallout 4, il cui lancio è previsto per il 25 aprile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S con tanto di ottimizzazioni su PS4 e Xbox One e della richiestissima spunta del Videogioco Verificato su Steam Deck.

