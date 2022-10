Aspettando Fallout 5 e la serie TV: scopriamo LEGO Fallout, un gioco fan made gratis

Lo youtuber ThrillDaWill ha voluto festeggiare i 25 anni della serie di Fallout realizzando LEGO Fallout, un progetto amatoriale che trae spunto dal kolossal post-apocalittico di Bethesda per trasporlo nella dimensione dei mattoncini della casa danese.

Il creatore di contenuti ha tratto ispirazione dalle numerose mod di Minecraft in stile LEGO come l'eccezionale Brixel per ricostruire, appunto, un enorme scenario free roaming di Fallout con meccaniche di gameplay non troppo dissimili da quelle offerte dal sandbox culto di Mojang.

Il video confezionato da ThrillDaWill ci mostra degli scampoli di esplorazione open world e alcune delle funzionalità ricreate dallo youtuber per emulare il Pip Boy, l'iconico sistema dei VATS e la progressione ruolistica degli oggetti da acquisire per potenziare il proprio equipaggiamento. Non mancano nemmeno il lancia-bombe nucleari Fatman, una storia principale che si ramifica in missioni secondarie e un'opzione per passare dalla prima alla terza persona.

Il gioco fan made di questo sviluppatore indipendente è scaricabile in via del tutto gratuita sulle pagine di Itch.io (trovate il link in calce alla notizia). Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo, ma prima vi consigliamo di leggere questo nostro speciale sui 25 anni della serie cult di Fallout.