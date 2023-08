Aspettando Fallout 5: la serie TV arriva nel 2024, nuovo teaser da Prime Video

Mentre si avvicina il momento del lancio di Starfield, gli appassionati delle produzioni Bethesda attendono di scoprire anche quale sarà il futuro della serie Fallout.

Reduce dai festeggiamenti per il suo venticinquesimo anniversario, la serie dall'ambientazione post-apocalittica ha trovato la sua ultima incarnazione nel controverso Fallout 76. Al momento, nonostante i recenti rumor su di un prossimo annuncio di Fallout 5, non vi sono invece aggiornamenti per quanto riguarda un nuovo capitolo tradizionale della serie. Presto però, i fan potranno tornare a immergersi tra le atmosfere dei vault di casa Bethesda.

Dai canali social di Amazon Prime Video arriva infatti la conferma ufficiale che la serie TV di Fallout esordirà sul piccolo schermo nel corso del 2024. La notizia è stata accompagnata da una nuova immagine teaser, che potete visionare direttamente in calce a questa news. Le vie - diroccate - di Los Angeles sono dunque pronte a dare il benvenuto a tutti gli avventurieri post-apocalittici.



La notizia dell'arrivo della serie TV di Fallout il prossimo anno potrebbe peraltro rappresentare una buona notizia anche per gli appassionati in attesa di un nuovo videogioco della serie. Il debutto della produzione Prime Video potrebbe infatti rappresentare il momento perfetto per l'eventuale annuncio di Fallout 5.