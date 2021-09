Aspettando Far Cry 6: qual è il miglior gioco della serie FPS Ubisoft?

L'uscita di Far Cry 6 è ormai dietro l'angolo: il nuovo episodio della celebre serie Ubisoft farà il suo debutto su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Google Stadia il prossimo 7 ottobre 2021.

In attesa del suo esordio possiamo intanto fare un tuffo nel passato del franchise e scoprire quale è stato il suo punto più alto. Far Cry è composto da diversi episodi, alcuni di gran qualità ed altri che invece hanno convinto meno. Qual è dunque il miglior gioco di Far Cry? Andando a consultare Metacritic scopriamo che è Far Cry 3, uscito nel 2012, il capitolo ad aver ottenuto i consensi più importanti: la media della versione Xbox 360 raggiunge un eccellente 91 come punteggio complessivo, e anche quella PS3 sfiora simili risultati arrivando a 90. Di tutto rispetto anche l'user score, pari ad 86 per entrambe le edizioni.

Lo segue subito a ruota il primo Far Cry: il capostipite della serie visto su PC, l'unico ad essere stato sviluppato da Crytek, ha infatti una notevole media di 89. Ottimi risultati in generale per tutta la serie, in particolare per Far Cry 2 e Far Cry 4, ma nessuno riesce comunque a superare l'accoglienza riservata al terzo capitolo. Far Cry 3 del resto viene considerato come un punto di svolta per il brand, perfezionato in tutte le sue componenti (dal gameplay al mondo di gioco, passando per la trama) e capace di entrare nell'immaginario collettivo dei giocatori grazie soprattutto al suo iconico villain, Vaas Montenegro, ancora oggi considerato uno dei migliori personaggi mai proposti dai vari giochi.

Riuscirà il sesto episodio ad ottenere consensi simili, se non addirittura superiori? Ricordiamo intanto che è stato svelato il peso della versione Xbox di Far Cry 6. Se volete conoscere ancora più a fondo il prossimo gioco di punta Ubisoft, abbiamo provato Far Cry 6 per 5 ore, riportando nel dettaglio tutte le sensazioni che ci ha trasmesso.