Aspettando FF16 e Rebirth: Final Fantasy tra passato, presente e futuro

C'è tantissimo movimento attorno al franchise di Final Fantasy, che nei prossimi anni si arricchirà di diversi nuovi progetti tra grandi riedizioni e giochi nuovi di zecca. Final Fantasy 16 ha una finestra di lancio fissata per l'estate del 2023, ma i fari sono puntati anche su altre opere attesissime.

Mentre si aspetta per questo inverno l'uscita di Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, versione restaurata del classico uscito originariamente su PSP, non bisogna dimenticare nemmeno l'annuncio di Final Fantasy VII Rebirth, seconda parte del Remake iniziato nel 2020, in arrivo su PlayStation 5 in un periodo compreso tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. Di carne al fuoco ce n'è tantissima, ma ci vuole ancora tempo prima che venga cotta a puntino.

Proprio per questo motivo, ripercorrere la storia del leggendario brand di Square Enix può essere una buona idea per ingannare un po' l'attesa, ed è esattamente ciò che in live ha fatto il nostro Alessandro Bruni in compagnia di Andrea Sorichetti e Antonello "SchiacciSempre" Gaeta, protagonisti di una lunga chiacchierata di circa due ore incentrata sull'evoluzione di Final Fantasy dalle origini ad oggi.

Una serie che dalle origini nel 1987 ad oggi è andata incontro a numerose trasformazioni, cambiando spesso pelle per adattarsi alle esigenze del mercato e dei nuovi giocatori, venendo plasmato dalle visioni di numerosi game designer di successo. Nel bene e nel male, tra alti e bassi, Final Fantasy è ancora qui, 35 anni dopo, pronta a regalare ulteriori emozioni ai suoi fan come sottolineato dalla nostra redazione in live.

Tra commenti, storie personali legate al franchise, analisi dei progetti più o meno recenti ed aspettative sul futuro, una trasmissione molto ricca ed approfondita disponibile su Everyeye On Demand, che vi invitiamo a seguire in modo così da non perdervi nessuno dei nostri contenuti più interessanti.