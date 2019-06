Aspettando Final Fantasy 7 Remake: 10 migliori momenti dell'originale in video

L'atteso remake dell'iconico JRPG di Square Enix è stato tra i protagonisti indiscussi dell'edizione di quest'anno dell'E3 di Los Angeles. In occasione dell'evento, il team di sviluppo ha infatti svelato molte nuove informazioni sul progetto.

La spedizione oltreoceano di Everyeye ha inoltre avuto modo di provare una demo del gioco, di cui il nostro Francesco Fossetti vi ha dettagliatamente parlato all'interno del suo provato di Final Fantasy VII Remake. Il primo capitolo di questo ambizioso progetto, tuttavia, esordirà sul mercato videoludico solamente in occasione del marzo del prossimo anno. Per addolcire l'attesa, abbiamo quindi deciso di raccogliere in un unico video, quelli che riteniamo essere i migliori dieci momenti da ricordare della versione originale dell'iconico JRPG. Ripercorrendone gli episodi più caratteristici o peculiari, ovviamente, non abbiamo potuto evitare di discutere di alcuni spoiler relativi alle vicende di Final Fantasy 7: valutate dunque con la dovuta attenzione se procedere o meno con la visione del video. Come da tradizione, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news.



Ne approfittiamo per ricordarvi che il gioco in uscita il prossimo 4 marzo 2020, in esclusiva su Playstation 4, è solo una parte di un progetto più ampio, volto a dare vita a ricostruire un "Final Fantasy 7 per una nuova era".