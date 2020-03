Aspettando Final Fantasy 7 Remake: gli speed-runner all'attacco della Demo PS4!

La scelta di Square Enix di pubblicare una Demo di Final Fantasy 7 Remake ha fatto la gioia di moltissimi fan, desiderosi di poter testare con mano i notevoli cambiamenti introdotti nel titolo.

Alla pubblicazione della versione finale del rifacimento dell'iconico JRPG su PlayStation 4 manca tuttavia ancora qualche settimana: un arco di tempo che alcuni appassionati hanno scelto di utilizzare per esplorare ogni angolo della Demo. In particolare, diversi speed-runner si sono cimentati in una gara volta a portare a termine questa prima porzione di avventura nel minor tempo possibile.



A suon di limature e di preziosi secondi risparmiati, a detenere il primato in tal senso è l'utente "Ffamran", che ha totalizzato una tempistica di 13 minuti e 22 secondi, attualmente il miglior risultato raggiunto dalla community. Nel calcolo è ovviamente inclusa la battaglia contro Scorpion Sentinel, che da sola ha richiesto 2:22 minuti per essere ultimata. Se siete curiosi di osservare in azione le strategie attuate dal giocatore, direttamente in apertura a questa news potete trovare il video gameplay integrale registrato da Ffamran.



In chiusura, ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake approderà su PlayStation 4 il prossimo 10 aprile. Recentemente, un analista videludico ha evidenziato l'impatto della Demo sull'aumento dei preordini del gioco Square Enix.