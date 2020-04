Aspettando Final Fantasy 7 Remake: la storia di Tetsuya Nomura in video

In attesa dell'uscita di Final Fantasy 7 Remake, uno dei giochi più attesi dell'anno, abbiamo ben pensato di ripercorrere le origini e la storia del director Tetsuya Nomura, una delle figure chiave di Square Enix a cui dobbiamo, tra le altre cose, il design di Cloud e la serie Kingdom Hearts.

In tutti questi anni Nomura è riuscito ad ottenere l'affetto dei fan grazie al suo innegabile talento nel trasformare i sogni in magiche esperienze interattive. Il creativo, che in giovane età era rimasto folgorato da Dragon Quest, è entrato in Squaresoft nel bel mezzo del caotico sviluppo di Final Fantasy IV. All'epoca le menti più illustri dello studio non avevano il tempo di seguirlo, e solo durante la lavorazione del capitolo successivo ha conosciuto le personalità che più lo avrebbero influenzato da lì in avanti: Tetsuya Takahashi, l'attuale guida di Monolith Soft, e Hiroyuki Ito, che lo ha istruito su game design e battle system. Nonostante il timore riverenziale nei confronti di mostri sacri quali Hironobu Sakaguchi e Yoshinori Kitase, Kitase non aveva il timore di esporre le proprie idee.

Prima di diventare il director di Final Fantasy 7 Remake, in ogni caso, ha fatto un bel po' di strada. Si tratta però di un viaggio molto lungo, che raccontiamo nel dettaglio nella nuova puntata di Studio Tour che abbiamo confezionato appositamente per voi. La trovate in apertura di notizia, e se non ne avete abbastanza, sappiate che tra le nostre pagine c'è anche lo speciale sulla storia di Tetsuya Nomura curato da Giuseppe Carrabba.

A proposito di Final Fantasy 7 Remake: l'uscita è fissata tra pochissimi giorni, il 10 aprile, in esclusiva (temporale) per PlayStation 4.