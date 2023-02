Aspettando Final Fantasy XVI: ripercorriamo l'evoluzione della serie Square Enix

Cresce sempre di più l'attesa nei confronti di Final Fantasy XVI, che si prepara a fare il suo esordio su PlayStation 5 il prossimo 22 giugno. Manca ancora qualche mese prima di poter mettere le mani sopra il prossimo kolossal di Square Enix: perché nel frattempo non ripercorrere la storia ed evoluzione di Final Fantasy?

E' proprio su questo tema che è incentrata la prima puntata di Slow Gaming condotta dal nostro Alessandro Bruni in compagnia di SchiacciSempre, che potete recuperare in formato integrale nel video in cima a questa notizia oppure sul nostro canale Youtube Everyeye On Demand, che vi invitiamo a seguire così da non perdervi nessun nuovo contenuto.

Partendo dal primissimo gioco del franchise pubblicato nell'ormai lontano 1987, fino ad arrivare ai più recenti esponenti del brand, la storia di Final Fantasy è lunga, articolata e piena di sorprese, con un'evoluzione continua portata avanti dalla software house nipponica gioco dopo gioco. Tra l'introduzione dell'iconico Active Time Battle con Final Fantasy IV all'avvento del 3D con Final Fantasy VII, passando poi per il doppiaggio introdotto per la prima volta in Final Fantasy X ed una complessità audiovisiva sempre più marcata mostrata da giochi come Final Fantasy XIII e Final Fantasy XV, il tutto senza dimenticare la svolta online compiuta da Final Fantasy XI e portata avanti con successo da Final Fantasy XIV: sono infinite le tappe raggiunte dalla "fantasia finale" scaturita dalla mente di Hironobu Sakaguchi e portata avanti da tanti altri talentuosi game designer nel corso dei decenni, in attesa di scoprire quanto ancora più in là si spingerà il prossimo capitolo principale.

Sempre collegato al leggendario brand, non perdetevi il nostro speciale su cosa è un JRPG, che proprio in Final Fantasy ha visto uno dei suoi esponenti più importanti in assoluto. Nel frattempo è stato rivelato perché Final Fantasy 16 non è open world, grazie alle parole del co-director Hiroshi Takai.