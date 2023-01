Aspettando Final Fantasy XVI, i rumor anticipano l'evento del 35esimo anniversario

La saga di Final Fantasy ha raggiunto i trentacinque anni di età e, proprio in relazione all'importante evento, sembrerebbe che sia in arrivo una nuova presentazione dedicata ai prodotti del brand in arrivo nel prossimo futuro. La notizia è stata lanciata da alcuni rumor emersi in rete, i quali confermano la programmazione dell'evento imminente.

Nel dettaglio, secondo queste indiscrezioni, sembrerebbe che lo show di presentazione per celebrare al meglio il 35esimo anniversario di Final Fantasy sia programmato per il 7 febbraio 2023. Tuttavia, i rumor non si sono limitati nell'anticipare la data dell'evento, bensì anche nell'affermare quelle che sarebbero le produzioni che saliranno sul palco della presentazione digitale dedicata ad uno dei brand più iconici targati Square Enix.

Infatti, nel corso dell'evento del 7 febbraio dovrebbero essere presenti all'appello numerosi progetti: lo showcase sarà incentrato sui principali capitoli della saga di Final Fantasy, su Final Fantasy Online e i progetti mobile attualmente ancorati alla loro fase di sviluppo. Inoltre, all'interno di questa presentazione - la cui durata dovrebbe essere di un'ora e ventiquattro minuti - vi saranno alcuni spot pubblicitari dedicati a Final Fantasy Pixel Remaster e Theatrhythm Final Bar Line, il progetto incentrato su di una selezione delle principali colonne sonore della serie di Final Fantasy.

Tuttavia, le sorprese non finirebbero qui: sul palco saranno presenti anche Final Fantasy IX Remake, Final Fantasy VII Rebirth, un annuncio dedicato a World of Final Fantasy II: A Mog of Light e Stories from Ivalice: War of the Lions. Infine, come accennato sopra, la presentazione dovrebbe dedicare un ampio spazio a Final Fantasy XVI. Non si sa se si tratterà di un semplice trailer pre-lancio o se vi saranno nuovi annunci in merito: alcuni giocatori attendono con trepidante attesa dell'arrivo di una versione PC di Final Fantasy XVI, nonostante le recenti dichiarazioni di Naoki Yoshida non facciano ben sperare per il porting del titolo.

Sul fronte mobile, invece, lo showcase dovrebbe prevedere l'ingresso sul palco digitale della closed beta di Final Fantasy 7: Ever Crisis, un trailer di Zenos per Final Fantasy: Dissidia Opera Omnia JP e un video promozionale per Final Fantasy: Brave Exvius. In conclusione, qualora i rumor dovessero essere fondati, molti di questi progetti potrebbero costituire realmente la line-up dei titoli che verranno presentati nel corso dell'evento, soprattutto per fare da supporto alla campagna marketing di Final Fantasy XVI che ha invaso i negozi giapponesi.