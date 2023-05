Aspettando First Playable: IIDEA lancia l'attività di coaching per giovani e startup

Mentre fervono i preparativi per il ritorno del First Playable con gli Italian Video Game Awards, IIDEA lancia un'esclusiva attività di coaching per giovani e start-up interessate a lanciare i propri progetti videoludici.

L'Associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia è perciò lieta di presentare questa nuova, importante iniziativa di coaching rivolta a tutti i professionisti più giovani e alle start-up dell'industria dell'intrattenimento digitale. L'attività in questione, totalmente online con slot prenotabili a partire da oggi 29 maggio e fino al 9 giugno, è propedeutica a First Playable, l'evento B2B organizzato da IIDEA e Toscana Film Commission - Fondazione Sistema Toscana in collaborazione con l'Agenzia ICE.

L'obiettivo della nuova iniziativa di IIDEA è fornire agli sviluppatori emergenti i migliori strumenti e le competenze necessarie per presentare i propri progetti agli investitori e ai publisher internazionali che animeranno il principale evento business dedicato allo sviluppo di videogiochi in Italia che andrà in scena il 6 e 7 luglio prossimi a Firenze. Durante le sessioni di coaching 1:1, i partecipanti impareranno come preparare e presentare in modo efficace il proprio pitch, capiranno come selezionare al meglio il publisher più adatto al proprio progetto e potranno apprendere come comunicarlo in modo efficace. Ogni coach metterà a disposizione un minimo di dieci slot di trenta minuti, garantendo un'attenzione personalizzata a ciascun partecipante.

Chi è interessato a partecipare a questa iniziativa potranno prenotare il proprio appuntamento dal sito di First Playable con uno o più dei professionisti del settore dei videogiochi che guideranno le sessioni di coaching: Valerio Di Donato (CEO di 34BigThings, CEO e Strategist di 34BigThings), Elisa Farinetti (Business Developer & Co-Founder di Broken Arms Games), Claudio Giacopazzi (Advisor & Business Development Director at NACON Studio Milan), Marco A. Minoli (Marketing Director di Slitherine Group), Samuele Perseo (Product Manager di Reply Game Studios), Gian Paolo Vernocchi (CEO & Creative Director di DESTINYbit) e Marco Giannatiempo (CEO Laboratorio Comunicazione Srl).