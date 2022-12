Aspettando Frontiers of Pandora: ve lo ricordate Avatar The Game di Ubisoft?

In attesa di esplorare le foreste next-gen di Avatar Frontiers of Pandora, riscopriamo Avatar The Game, il videogioco prequel del film che ha dato inizio all'universo cinematografico di James Cameron.

Autori di perle come Assassin’s Creed 2, i ragazzi di Ubisoft Montreal hanno realizzato Avatar The Game sulla base di una buona libertà creativa, sviluppandolo mentre James Cameron era impegnato con le riprese del film. Gli eventi del gioco a tal proposito si verificavano nel 2152, due anni prima di quelli raccontati nella pellicola e non coinvolgevano quindi Sam Worthington e Zoe Saldana nei panni di Jake Sully e Neytiri. Dopo aver scelto tra diversi modelli maschili e femminili, il giocatore vestiva i panni di Able Ryder, un soldato della fazione RDA – che sta per Resources Development Administration – e scendeva su Pandora per proteggere un’area chiamata Blue Lagoon.

Prima di passare all’azione però raggiungeva il dottor Monroe per un piccolo esperimento, con la sua coscienza che per un breve periodo veniva trasferita nell’avatar, l’ibrido a metà tra geni umani e Na’vi. Non si trattava solo di una scena che rimarcava la connessione con le tematiche del film ma un vero e proprio assaggio della peculiarità primaria dell’esperienza. A seguito di alcuni scontri coi temibili Lupivipera – parte integrante della vasta fauna di Pandora – e una serie di missioni, a Ryder si presentava la scelta di allearsi coi Na’vi contro la crudeltà dell’RDA o restare fedele alla sua specie d’origine al netto dei suoi malevoli intenti. Da questo punto in poi in altre parole, la campagna di questo action in terza persona poteva imboccare due direzioni differenti e non solo sul fronte narrativo.

Equipaggiato con armi da fuoco di vario genere, tra lanciagranate, fucili d’assalto e perfino lanciafiamme, il protagonista in versione umana era chiamato a sopravvivere in un ambiente ostile, dove perfino le piante potevano attentare alla sua vita. Il valoroso avatar unitosi ai Na’vi invece attraversava le fitte giungle illeso, però poteva servirsi di strumenti di morte decisamente più primitivi, come archi e armi corpo a corpo. Queste caratteristiche legate alle due tipologie di guerriero modificavano l’approccio agli scontri, ma c’è di più: il Ryder soldato poteva guidare veicoli d’esplorazione e da battaglia, mentre la sua controparte in blu aveva accesso a vari tipi di cavalcature, anche aeree.

Completando missioni e incarichi il personaggio scelto otteneva versioni più potenti delle armi e abilità migliorate, così da far fronte ai tanti pericoli che incontrava durante il suo viaggio. Pur non essendo esente da criticità, Avatar The Game supportava il 3D, proprio come la pellicola, offriva una componente multiplayer e ha venduto 2.7 milioni di unità complessive. Speriamo quindi che Frontiers of Pandora possa omaggiare l'universo di James Cameron in modo ancor più virtuoso rispetto al gioco del 2009, che in ogni caso ha saputo regalare agli estimatori un'avventura tra le magiche foreste della luna aliena.