Aspettando il Game Pass su Xbox Series X: gli abbonati giocano più titoli, di più generi

Entrati ufficialmente nell'anno che vedrà il reveal delle console next-gen, Microsoft sembra determinata a rimarcare i risultati e le potenzialità offerte da Xbox Game Pass.

Il servizio di abbonamento della Casa di Redmond è stato recentemente oggetto di un'interessante intervista concessa al The Washington Post da Ben Decker, responsabile marketing per i servizi gaming presso Microsoft. Quest'ultimo , in particolare, ha posto l'accento sull'impatto che Xbox Game Pass ha sulle abitudini dei videogiocatori.



"Dopo che un [comune] possessore di Xbox si abbona a Game Pass, - evidenzia Decker - gioca un 40% in più di titoli ed un 30% in più di generi". Inoltre, si sottolinea che il numero medio di videogiochi provati dall'utenza aumenta anche al di fuori del catalogo di Xbox Game pass. Un impatto particolarmente positivo è stato inoltre riscontrato per le produzioni indie. In questo specifico ramo del mercato videoludico, afferma Decker, alcuni giochi hanno visto persino aumentare la propria utenza fino a trenta volte dopo l'ingresso nel catalogo Xbox Game Pass.



Guardando al futuro, quest'ultimo ha inoltre ricordato che il team è determinato a portare Xbox Game Pass anche su next-gen Microsoft. "Non si tratta di un esperimento per l'attuale generazione di console. - ha concluso Decker - Questo è un servizio su cui i nostri abbonati potranno esser certi di trovare su qualsiasi prodotto introdurremo in futuro".