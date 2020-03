Aspettando Gears 6: arriva il gioco di carte dedicato a Gears of War

Dopo aver reso disponibile la nuova modalità Orda Frenzy in Gears 5, il team di The Coalition annuncia un'interessante novità legata al celebre franchise Microsoft.

La software house ha infatti siglato una partnerhip con Steamforged Games, volta alla creazione di un Gears of War: The Card Game, gioco di carte interamente dedicato all'universo narrativo. La Compagnia vanta un'esperienza significativa nell'adattamento di videogame in giochi da tavolo: in passato ha infatti trasformato in avventure cartacee anche Dark Souls e Resident Evil 2.

La creazione di Steamforged Games offrirà un'esperienza fortemente narrativa, trainata da una ricca campagna principale. Al suo interno, i giocatori potranno scegliere di vestire i panni della Coalizione, e guidare personaggi quali Marcus Fenix e Dominic Santiago in azione, oppure guidare l'orda di Locuste contro il genere umano. Ogni scelta compiuta influenzerà il mazzo a disposizione del giocatore nel corso della battaglia successiva. Gears of War: The Card Game non dispone al momento di una data di uscita precisa, ma resta atteso per l'autunno/inverno di quest'anno. Direttamente in calce a questa news, potete visionare alcune prime immagini delle carte realizzate da Steamforged Games.



In chiusura, segnaliamo una recente visita di Phil Spencer alla sede di The Coalition, durante la quale si è discusso della presenza di Gears 5 nel catalogo di Xbox Series X.