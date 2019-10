Aspettando Gears 6: l'Art Director di Gears 5 parla delle possibili fonti d'ispirazione!

Gears 5 è arrivato sul mercato nel corso del mese di settembre, ma nel team di sviluppo sembra esserci chi già pensa al prossimo capitolo della celebre serie.

Un membro del team di The Coalition è infatti recentemente intervenuto in un podcast condotto da Hamidreza Nikoofar, compositore videoludico, durante il quale ha rilasciato una dichiarazione alquanto interessante. Nel corso della chiacchierata, il conduttore ha chiesto ad Aryan Hanbeck, Art Director di Gears 5, di discutere delle proprie fonti d'ispirazione per il lavoro realizzato con il gioco. Nel rispondere, Hanbeck ha affermato: "Una cosa - i ragazzi qui probabilmente rideranno se lo vedranno - ma ho detto senza sosta a tutti gli artisti di andare a vedere Handmaid's Tale... La composizione, il colore, e solo la fotografia e il simbolismo, veramente, è semplicemente fuori dal comune. Quindi, l'ho visto e ho pensato, 'Wow, dobbiamo trovare un modo per avere più di queste cose in Gears 6' ".



Che The Coalition stia già pensando al prossimo capitolo della serie Gears of War? In attesa di saperne di più, ricordiamo che The Handmaid's Tale è una serie TV ispirata al romanzo di Margaret Atwood. Conclusasi nel corso dell'estate, sulle pagine di Everyeye trovate la nostra recensione della terza stagione di The Handmaid's Tale.