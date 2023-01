Aspettando Gears 6: il gioco di carte di Gears of War esce nel 2023, conferma Steamforged

Chi non muore si rivede! A distanza di quasi tre anni dall'annuncio, Steamforged Games è tornata a parlare del gioco di carte ufficiale di Gears of War, stavolta per rassicurarci sulla salute del progetto realizzato in collaborazione con Xbox e The Coalition, e fissare finalmente una finestra di lancio.

Steamforged Games, azienda inglese con sede a Manchester specializzata nella realizzazione di giochi da tavolo, di ruolo e di carte, ha annunciato su Twitter che il progetto Gears of War: The Card Game è ancora vivo e vegeto, e che il lancio sul mercato è ora previsto nel corso del 2023.

I rumor che stavano circolando in rete da diverso tempo sono dunque stati confermati, anche se Steamforged Games ha preferito non rivelare troppe informazioni rimandando ad un secondo momento la presentazione ufficiale del gameplay. Qualche indizio può tuttavia essere estrapolato da un'immagine promozionale, la quale mostra due pagine del regolamento. Apprendiamo così che nel gioco di carte viene replicata la meccanica della copertura, una delle caratteristiche distintive della serie videoludica, e che le carte potranno essere utilizzate da entrambi i lati. Si evince inoltre che Gears of War: The Card Game è diviso in capitoli, con regole uniche pensate per spingere i giocatori a modificare continuamente il proprio approccio al gioco. Ad esempio, potrebbero essere costretti a rimuovere determinate tipologie di carte dal proprio deck all'inizio della campagna, senza la possibilità di riprendere per il resto del suo svolgimento.

Gears of War: The Card Game è stato annunciato per la prima volta nel marzo del 2020, con un'uscita fissata nell'autunno/inverno di quello stesso anno. Qualcosa non è evidentemente andato secondo i piani, tuttavia il progetto non è morto ed è ritornato allo scoperto. All'epoca Steamforged Games ha anche parlato della possibilità di impersonare le fazioni di Locuste e Coalizione, e di scenari narrativi unici, ognuno caratterizzato da obiettivi e un layout del terreno unici.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che Steamforged Games sta lavorando anche al gioco da tavolo di Elden Ring, il cui lancio è attualmente previsto nel mese di giugno 2024.