Aspettando Ghost of Tsushima: vi raccontiamo i miti e le leggende dell'antico Giappone

Si avvicina il momento della pubblicazione di Ghost of Tsushima: nonostante un rinvio, infatti, mancano ormai meno di due mesi all'uscita della produzione a firma Sucker Punch.

Nei panni di Jin Sakai, i giocatori si ritroveranno ad affrontare l'assalto dell'esercito mongolo all'isola giapponese di Tsushima, in un'avventura che promette di creare un'intrigante commistione tra fatti realmente accaduti e libera narrazione. L'esclusiva PlayStation 4 condurrà il giocatore nel cuore di un conflitto: non a caso in Ghost of Tsushima si ucciderà e morirà rapidamente, in scontri fulminei e letali.



La sessione di gameplay mostrata da Sony nell'ultimo State of Play ha consentito al pubblico di farsi un'idea più precisa degli elementi che caratterizzeranno il mondo plasmato da Sucker Punch, con un'esplorazione guidata dal vento e dalla fauna di Tsushima. Per farci trovare preparati a questo nuovo viaggio nell'affascinante Sol Levante, la Redazione di Everyeye vi accompagna alla scoperta di un'intrigante selezione di miti e leggende giapponesi. Dagli affascinanti retroscena legati alle kitsune alle tradizioni dei Guardiani della tradizione buddhista, abbiamo confezionato un video interamente dedicato al tema.

