Aspettando God of War 2: Atreus sulle orme di papà Kratos in una splendida fan art

Attraverso le pagine dei suoi profili social e professionali, l'artista digitale indipendente André SiK ha ricevuto gli elogi pubblici di Cory Barlog per la sua splendida fan art di God of War con protagonista un adolescente Atreus.

Il designer brasiliano ha voluto trarre spunto dal capolavoro del 2018 di Sony Santa Monica per arricchire il suo portfolio professionale con degli artwork ispirati a God of War. La reinterpretazione adulta di Atreus che contraddistingue il suo pacchetto di disegni digitali "God of War: Evolution" mostra l'ipotetico aspetto e le fattezze che assumerà il figlio di Kratos nel sequel (non ancora annunciato ma dato oramai per assodato) destinato ad arrivare su PlayStation 5.

L'abbigliamento del pupillo del Dio della Guerra richiama, naturalmente, quello del padre, con un'acconciatura, dei tatuaggi e degli elementi di equipaggiamento che lo ricollegano in maniera inevitabile al viaggio compiuto nella dimensione mitologica norrena nel kolossal action su PS4.

Cosa ne pensate di questi artwork? Prima di conoscere il vostro parere al riguardo, vi ricordiamo che di recente Sony Santa Monica si è messa ancora una volta a caccia di talenti per God of War 2 su PS5, dedicandosi in particolar modo a figure professionali incaricate di scriverne la storia.