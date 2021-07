Aspettando God of War 2: ripercorriamo in video la storia della saga di Kratos

Quando esce God of War 2? Purtroppo non è ancora disponibile una risposta precisa a questa domanda: sappiamo solamente che la nuova avventura nordica di Kratos verrà pubblicato in una data non precisata del 2022, tanto su PS4 quanto su PlayStation 5. Nell'attesa, abbiamo ben pensato di andare alla riscoperta della storia dello spartano cinereo.

Ai giocatori PlayStation non mancano affatto le esclusive da giocare - recentemente è stato pubblicato Ratchet & Clank Rift Apart, mentre entro fine 2021 dovrebbe arrivare pure Horizon Forbidden West - ma per ingannare l'attesa abbiamo ben pensato di volgere lo sguardo all'indietro e di ripercorrere la storia di tutta la saga di God of War, in attesa del Ragnarok.

Dall'assassinio della sua famiglia greca, compiuto con le sue stesse mani, all'ascesa a Dio della Guerra, fino ad arrivare alla costruzione di una nuova vita nel gelido nord dell'Europa dove prevale la mitologia norrena, Kratos ha compiuto un viaggio lungo, tortuoso e sporcato dal sangue di mostruosità d'ogni sorta e degli dei dell'olimpo. Riassumerlo in una semplice notizia non sarebbe possibile, dunque abbiamo dedicato alla storia dello spartano un Video Speciale che siete tutti invitati a guardare in cima a questa notizia.