Aspettando God of War per PC: NVIDIA annuncia la data di lancio dei nuovi driver

Mancano ormai pochissimi giorni al lancio di God of War per PC, un evento per il quale NVIDIA non si farà trovare impreparata. La casa di Santa Clara ha annunciato la pubblicazione di un nuovo set di driver, che conterrà le ottimizzazioni necessarie al corretto funzionamento nel gioco dello spartano e molti altri titoli.

NVIDIA ha annunciato che i prossimi driver Game Ready verranno lanciato il 14 gennaio, ossia lo stesso giorno in cui God of War debutterà su PC. Il pacchetto includerà anche il supporto ad un altro grande gioco in uscita questo mese, ossia Rainbow Six Extraction, previsto per il 20 gennaio. Entrambi i titoli supporteranno le tecnologie NVIDIA DLSS (accelera il frame rate preservando i dettagli grafici per fornire una qualità dell'immagine simile alla risoluzione nativa) e NVIDIA Reflex (una suite di tecnologie che ottimizza la latenza rendendo il gameplay scattante e reattivo).

Quando verrà il momento, la nuova iterazione dei driver NVIDIA Game Ready potrà essere scaricata attraverso GeForce Experience oppure attraverso questa pagina. Questo il changelog completo:

Ottimizzazioni per God of War e Rainbow Six Extraction, con NVIDIA DLSS e Reflex;

Ottimizzazioni per il prossimo lancio di The Anacrusis, GRIT, Hitman III e Monster Hunter Rise;

Enhanced Dynamic Super Resolution (DSR) con IA per una migliore qualità dell'immagine.

Aggiunta di tre filtri basati sulla profondità per NVIDIA Freestyle, tra cui Screen Space Ray Traced Global Illumination, Screen Space Ambient Occlusion e Dynamic Depth of Field.

Supporto per 8 nuovi monitor di gioco compatibili con G-SYNC: o AOC AG275QG3R4B+, AOC Q32G3WG3, AOC AG275QXE, Dell G2723HN, HP OMEN 27i IPS, MSI MPG321UR-QD, Philips 24M1N3200ZA e ViewSonic VX3220-4K-Pro.

Già che ci siete, date un'occhiata ai requisiti di sistema di God of War e i requisiti di sistema di Rainbow Six Extraction.