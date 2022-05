Aspettando God of War Ragnarok: un fan ricrea il mitico martello Mjolnir di Thor

Da grande appassionato della serie action adventure di Sony Santa Monica, il redditor SLUG_927 ha tratto spunto dalle scene di gameplay di God of War Ragnarok per ricreare Mjolnir, il mitico martello di Thor.

Il cosplayer celebra sui social la fine dei lavori sul suo ultimo pezzo da collezione mostrando uno scatto che ritrae, appunto, il leggendario martello impugnato da Thor nei frammenti ingame di Ragnarok mostrati fino ad oggi dagli sviluppatori californiani.

Il martello ricostruito dal redditor è una fedele rappresentazione del Mojlnir ammirato nei video e nelle immagini di God of War Ragnarok: osservandolo nel dettaglio si distinguono i medesimi intagli e le rune luminescenti che caratterizzano l'arma di Thor nella prossima epopea norrena di Kratos e Atreus.

Nel condividere il frutto del suo lavoro su Reddit, il creatore del Mjolnir si chiede se il mitico martello del Dio del Tuono entrerà o meno a far parte dell'equipaggiamento dei protagonisti di God of War Ragnarok. In attesa di scoprirlo, vi invitiamo a leggere il nostro ultimo speciale sulla mitologia di God of War Ragnarok a firma di Giulia Martino, con tantissimi spunti di riflessione sulle divinità che andranno a imperlare la trama e gli eventi della prossima odissea di Kratos e Atreus attesa per il 2022 su PS4 e PlayStation 5.