Aspettando God of War Trilogy Remastered, ecco il remake di God of War in Unreal Engine 5

Nei giorni in cui hanno trovato diffusione i rumor che vogliono un rifacimento della prima trilogia di God of War su PS5, il collettivo di sviluppatori TeaserPlay ha pubblicato un nuovo filmato di God of War Remake, un concept al quale stanno lavorando con l'ausilio dell'Unreal Engine 5.

Il filmato ci riporta nell'Antica Grecia all'epoca delle prime avventure del Fantasma di Sparta, mostrandoci il modello del protagonista e le splendenti architetture elleniche riprodotti con i potenti mezzi dell'Unreal Engine. La breve passeggiata di Kratos evidenzia un livello di dettaglio comprensibilmente avanti anni luce rispetto al capitolo del 2005, ma è destinata a rimanere un semplice Concept. Come spiegato chiaramente da TeaserPlay nella descrizione del video, il progetto è nato con l'intenzione di mostrare la potenzia dell'Unreal Engine 5: difatti, God of War Remake implementa tecnologie moderne come Lumen, Nanite, Path Tracer e Ray Tracing. Qualche tempo fa, lo stesso canale ha firmato anche il Concept Remake di Bully in Unreal Engine 5 e immaginato come potrebbe essere God of War in Egitto.

Trovate la dimostrazione in cima a questa notizia, cosa ne pensate? Anche a voi fa venire voglia di rigiocare alla prima trilogia di Kratos su PlayStation 5? Ricordiamo che i rumor circolati fino ad oggi parlano di una versione rimasterizzata dei primi tre giochi di God of War, e non di veri e propri remake. Ovviamente, in quanto tali, i rumor potrebbero essere errati, quindi per il momento non possiamo far altro che sognare guardando questo Concept in Unreal Engine 5.