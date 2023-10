Aspettando Gothic 1 Remake, Switch accoglie a braccia aperte Gothic 2 Complete Classic

Circa due mesi fa è giunta una lieta notizia per i fan impazienti di giocare Gothic Remake: Gothic Classic è stato annunciato ufficialmente per Nintendo Switch ed il titolo è ormai disponibile dallo scorso 28 settembre. Tuttavia, le novità importanti per la serie non terminano qui: con un annuncio a sorpresa, Gothic 2 è in arrivo su Switch.

La console ibrida della Grande N accoglie quindi la seconda delle tre iterazioni che compongono il brand senza tempo di Piranha Bytes e THQ Nordic. Come possiamo intravedere dal trailer di annuncio del progetto e dalle maggiori informazioni rilasciate dal publisher attraverso i propri canali ufficiali, veniamo a sapere che il gioco introdurrà con sé diverse feature: Gothic 2 Complete Classic presenterà oltre cento missioni in diverse ambientazioni, grazie anche alla presenza del DLC Night of the Raven che verrà venduto con il gioco base.

Inoltre, gli sviluppatori hanno ben pensato di migliorare i controlli e l'interfaccia utente per festeggiare al meglio il rilascio di Gothic 2 Complete Classic su Nintendo a partire dal prossimo 29 novembre. Si tratta di una finestra temporale che segue di circa due mesi quanto fatto con il porting del primo capitolo sull'hardware ibrido di casa Nintendo, nel tentativo di celebrare al meglio il grande annuncio del remake di Gothic 1. A tal proposito, qualora foste interessati a saperne di più, vi rimandiamo alla lettura della nostra prova della demo playable teaser su Steam di Gothic Remake.