Aspettando Gothic Remake, Gothic Classic per Switch si aggiorna alla 1.0.2: cosa cambia?

Dopo aver provato la demo playable teaser su Steam di Gothic Remake, i fan del progetto di THQ Nordic e Piranha Bytes sono impazienti di poter ripercorrere le magnifiche ambientazioni di Gothic in una nuova veste tecnica e grafica. Nell'attesa del progetto in questione, però, i possessori di Gothic Classic su Switch hanno ricevuto diverse novità.

A distanza di non molto tempo dall'ufficializzazione dell'uscita di Gothic 2 Classic su Switch, la versione Classic del primo capitolo è stata aggiornata alla 1.0.2 sulla console ibrida della Grande N. Quali sono le migliorie e le variazioni apportate con l'update in questione? Dalle informazioni reperibili tramite le patch notes è possibile scorgere tanti cambiamenti: tra questi, ad esempio, troviamo la correzione di un bug che impediva il movimento dei Goblin neri, oppure ancora di alcuni NPC che fluttuavano e che camminavano in aria.

Qui di seguito vi riportiamo l'elenco dei cambiamenti introdotti con la 1.0.2 di Gothic Classic:

Correzione per i Goblin neri che non si muovono

Risolto un problema delle scale

Risolto il bug degli PNG che fluttuavano e camminavano nell'aria

Script: Cor Calom lancia il sonno troppo velocemente quando si fa il lockpicking del suo forziere

Script: Correzione dell'attacco di Snipes all'eroe senza nome quando si apre il forziere di Aarons.

Se l'Innominato viene sconfitto, perde la sua arma. Cade dai PNG e i PNG possono raccoglierla.

Correzione del saccheggio di oggetti impilati

La missione Chromanin può ora essere completata.

Quando si riavvia un salvataggio, gli oggetti ad accesso rapido mantengono la quantità corretta.

Correzioni per i combattimenti con l'arco

I personaggi non si bloccano più correndo sui tavoli.

Correzione della scala degli oggetti e del FOV (gli anelli sono ora visualizzati correttamente nell'inventario).

Corretta l'assenza dell'immagine della mappa nel menu della mappa

Risolto l'errore di arrotondamento del commercio quando si trasferiscono più oggetti

Corretti tutti i casi di comportamento errato durante il commercio

Corretto il blocco del PNG in modalità arma a distanza quando si carica una partita di salvataggio

Corretto l'utilizzo del liuto e del corno fuori dall'inventario

Corretto un bug presentatosi durante lo sprint

Corretta la visualizzazione del sanguinamento.

Aggiustato un exploit con la moltiplicazione dei danni da fuoco.

Correzione del disegno del titolo dell'incantesimo.

Correzione del disegno del cerchio magico.

Sistemato il disegno del pugno

Script: Corretto il fatto che Lester non aveva i dialoghi corretti al forte di montagna.

Script: Corretto il dialogo di Diego che si interrompeva quando si uccidevano prematuramente i nemici nella sua missione di concentrazione.

Script: Corretto un blocco della quest con Thorus

Il titolo dell'incantesimo viene visualizzato nella parte superiore dell'interfaccia utente del cerchio magico

FOV migliorato per le risoluzioni widescreen

La disattivazione della modalità Sneak viene ora richiamata anche tramite B

Aggiunto il corretto ridimensionamento delle finestre di dialogo in modalità handheld e docked.

Sono state apportate correzioni alla localizzazione.

Nuove correzioni alla visualizzazione della pioggia.

Aggiunta la legenda della modalità telecamera.

Aggiunto nuovo design e focus della mappa.

Implementata l'azione "lancia oggetti" nell'Inventario.

L'interfaccia utente delle finestre di dialogo è stata corretta.

L'attesa per Gothic Remake si fa sentire, ma quale modo migliore per ingannare il tempo se non recuperando la versione Classic del primo capitolo? Piranha Bytes è al lavoro dalle retrovie, apportando nuovi miglioramenti anche alla versione Switch della prima iterazione, approdata su Nintendo Switch nel mese di settembre.