Aspettando Gran Turismo 7: GT Sport si aggiorna con la patch 1.63, le novità

Gran Turismo 7 è più lontano del previsto (giusto ieri Sony ha annunciato di averlo posticipato al 2022), ma per fortuna gli appassionati delle corse secondo Poliphony Digital possono continuare a divertirsi con Gran Turismo Sport, che ha appena dato il benvenuto ad un nuovo aggiornamento.

La patch 1.63 di Gran Turismo Sport non aggiunge nuovi contenuti alla simulazione automobilistica, ma interviene su molteplici parametri del gameplay. Tanto per cominciare, gli sviluppatori hanno regolato ancora una volta il sistema delle penalità, che d'ora in poi dovrebbe risultare più preciso nelle valutazione degli urti di lieve entità. Modifiche anche per l'algoritmo delle sanzioni, che prima della patch risultava fin troppo severo quando la qualità della connessione era troppo scarsa. Nella modalità Sport è stato ridotto da 5 a 3 il numero delle Regioni per la Manufacturer Series: adesso ci sono "Europe/Middle East/Africa", "America" e "Asia/Oceania", mentre la Nations Cup continuerà ad essere suddivisa in cinque regioni. Polyphony afferma inoltre di aver regolato il tempo perduto durante i pit stop in differenti tracciati e di aver migliorato la rilevazione della frenata con il volante Logitech G923.

In aggiunta a tutto ciò, sono state bilanciate le prestazioni "Rapporto potenza/portata" e "Rapporto riduzione peso" di una vasta selezione di automobili delle classi Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.4 e Gr.B. Se volete scoprire tutti i veicoli interessati e l'entità del bilanciamento, vi consigliamo di consultare la lista dettagliata reperibile sul sito ufficiale di Gran Turismo Sport.